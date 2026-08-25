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Регионы России

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Минсельхоз создал штаб для переориентации экспорта сельхозпродукции

Минсельхоз создал штаб для переориентации экспорта сельхозпродукции

Министерство сельского хозяйства России объявило о создании оперативного штаба, задачей которого станет выработка решений по переориентации грузовых потоков и устранению логистических ограничений при транспортировке сельскохозяйственной продукции.

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