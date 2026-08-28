Реконструкторы Салехарда будут ждать гостей в Обдорской слободе

Городской пляж Салехарда превратится в историческую площадку под открытым небом. В рамках фестиваля семейного отдыха «Пикник на Полябте» организаторы воссоздадут быт и атмосферу Обдорской слободы, сообщили в управлении культуры администрации Салехарда.