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Север Пресс

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Реконструкторы Салехарда будут ждать гостей в Обдорской слободе

Реконструкторы Салехарда будут ждать гостей в Обдорской слободе

Городской пляж Салехарда превратится в историческую площадку под открытым небом. В рамках фестиваля семейного отдыха «Пикник на Полябте» организаторы воссоздадут быт и атмосферу Обдорской слободы, сообщили в управлении культуры администрации Салехарда.

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