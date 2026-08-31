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Царьград

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Мосгорсуд арестовал на 15 суток двух москвичей за хулиганство

Мосгорсуд арестовал на 15 суток двух москвичей за хулиганство

Кузьминский суд Москвы арестовал на 15 суток двух молодых жителей столицы за повреждение агитационных плакатов 26 августа.

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