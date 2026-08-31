Мосгорсуд арестовал на 15 суток двух москвичей за хулиганство

Кузьминский суд Москвы арестовал на 15 суток двух молодых жителей столицы за повреждение агитационных плакатов 26 августа.
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