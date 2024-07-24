В батальоне "Салават Юлаев" появилось подразделение беспилотников

В батальоне "Салават Юлаев" создана группа по работе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Это стало возможным благодаря тому, что среди военных есть программисты и системные администраторы, которые умело пользуются этими устройствами.
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