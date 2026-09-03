«День, когда горят костры рябин»: мемы про 3 сентября с Михаилом Шуфутинским

Мемы про 3 сентября появляются в Шуфутинов день — это неофициальный праздник Интернет-сообщества, которые в восторе от культовой песни Игоря Крутого и Игоря Николаева.
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