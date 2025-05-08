Золотов вручил медаль «Золотая Звезда» семье погибшего офицера СОБР Осипова

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Директор Росгвардии Виктор Золотов вручил медаль «Золотая Звезда» вдове Героя России, офицера белгородского СОБР Алексея Осипова, который погиб при отражении атак Вооруженных сил Украины в приграничье.
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