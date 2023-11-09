Выраженность жалоб на речевую функцию у пожилых людей слабо соотносится с ее реальным состоянием

Статья с результатами работы опубликована в журнале Aging, Neuropsychology, and Cognition. C возрастом многие люди ощущают, что им становится сложно вспоминать слова, строить длинные предложения, понимать смысл грамматически сложных конструкций при чтении, воспринимать чужую речь на слух.