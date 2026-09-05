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Торонто — Чикаго Файр: во сколько и где смотреть матч MLS 6 сентября

Торонто — Чикаго Файр: во сколько и где смотреть матч MLS 6 сентября

В ночь с 5 на 6 сентября 2026 года пройдёт матч регулярного чемпионата MLS, в котором «Торонто» на своём поле встретится с «Чикаго Файр».

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