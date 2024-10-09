Ганчев: ВС РФ продвигаются вглубь обороны ВСУ на Купянском направлении

Подразделения Вооруженных сил России на Купянском направлении продвигаются вглубь обороны Вооруженных сил Украины, от взятых под контроль поселков до реки Оскол расстояние составляет около трех километров.
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