В Твери полицейские совместно со специалистами Центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма организовали праздник

Сотрудниками Госавтоинспекции была организована программа с помощью мобильного комплекса «Лаборатории безопасности», которая обучает основам безопасного поведения на улицах и дорогах.

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