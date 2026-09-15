БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Едим дома — россияне считают, что рестораторы зажрались

Едим дома — россияне считают, что рестораторы зажрались

Как новые потребительские привычки меняют рынок общепита Полина Носова Фото: Елена Афонина/ТАСС Материал комментируют: Никита Малов Не стоит планировать гастрономический тур по Перми.

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