Депутаты Госдумы запустили процесс расширения Арктической зоны РФ за счет двух районов ХМАО

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, которым расширяет состав Арктической зоны РФ за счет включения двух муниципалитетов Ханты-Мансийского автономного округа – Березовского и Белоярского районов.
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