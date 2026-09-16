"Контур.Закупки": Госзакупки WiFi выросли на 23% в 2026 году

В России в первом полугодии 2026 года объём госзакупок WiFi-оборудования увеличился на 23%, достигнув 4,64 млрд рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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