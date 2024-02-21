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“Роман у них начался только этим летом”, – раскрылись пикантные подробности романа женатого Никиты Кологривого и Агаты Муцениеце

“Роман у них начался только этим летом”, – раскрылись пикантные подробности романа женатого Никиты Кологривого и Агаты Муцениеце

Недавно стало известно о разводе актера Никиты Кологривого и его супруги Александрине Питиримовой. И хотя поначалу все указывало на то, что причиной расставания стала постоянная занятость Кологривого, недавно появившаяся информация в корне меняет ситуацию.

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Иван Иванов
Говнюк возомнивший себя хрен знает кем.
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