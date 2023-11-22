Под Рязанью пропал 77-летний Владимир Кулешов

Мужчина без верхней одежды вышел из дома и не вернулся. Это произошло 22 ноября. Граждан, обладающих какой-либо информацией о местонахождении рязанца, просят сообщить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.
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