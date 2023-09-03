Гадит собственной стране: В Грузии запустили процедуру импичмента президента

Константин Котельников Никакого "импичмента" этой твари не будет. Гамаржопники пошумят-пошумят, а потом напьются, споют-погомосечат и забудут, это же кекелы, они болтать только могут.

ВД Вовладар Даров Давно пора Грузии налаживать отношения с Россией!Зарубашвили протеже Америки, она набивает свой карман!!!!