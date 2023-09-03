Президент Грузии Саломе Зурабишвили в очередной раз подложила свинью правящей партии «Грузинская мечта», при поддержке которой обладательница французского паспорта в 2018 году победила на выборах, но затем предала бывших соратников и стала дрейфовать в сторону лагеря саакашистов.
Гадит собственной стране: В Грузии запустили процедуру импичмента президента
Комментарии
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Константин Котельников
Никакого "импичмента" этой твари не будет. Гамаржопники пошумят-пошумят, а потом напьются, споют-погомосечат и забудут, это же кекелы, они болтать только могут.
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3 час.
ВД
Вовладар Даров
Давно пора Грузии налаживать отношения с Россией!Зарубашвили протеже Америки, она набивает свой карман!!!!
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3 час.
НП
Наталья Павлова
И фамилия-то какая говорящая: ЗАРУБАшвили. Вот уж точно заруба для Грузии. Всё, что есть в Грузии хорошего, готова зарубить на корню.
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3 час.
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