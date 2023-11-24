В Калининграде собрали первую партию иноземных пикапов

КАЛИНИНГРАД, 24 ноября, ФедералПресс. На заводе «Автотор» выпустили первую партию пикапов JMC Vigus. Китайский бренд не стал продавать авто под своим именем на российском рынке, опасаясь изападных санкций.
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