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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

В Калининграде собрали первую партию иноземных пикапов

В Калининграде собрали первую партию иноземных пикапов

КАЛИНИНГРАД, 24 ноября, ФедералПресс. На заводе «Автотор» выпустили первую партию пикапов JMC Vigus. Китайский бренд не стал продавать авто под своим именем на российском рынке, опасаясь изападных санкций.

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