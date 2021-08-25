Психолог: «Haши женщины берут мужчин не в мужья, а нa воспитание…»

Женские страстиПолитикаПсихолог: «Haши женщины берут мужчин не в мужья, а нa воспитание…»Статистика по бракам сегодня выглядит как катастрофа: число разводов практически сравнялось с числом браков.Вернуться к статье43НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьААлексейДля начала объяснение в Любви. "С тобой прекрасная Богиня я смог-бы сотворить Любви пространство на века" (В. Мегре).ААлексейНе секрет, что 80% разводов происходит по инициативе женщины. А что касается изменений, то женщины стали стервознее по сравнению с временами СССР.Владимир ЛисуковЖенщины сами нуждаются в воспитании, но они никогда не поддаются воспитанию, продолжая облапошивать мужчин.ЮШЮрий ШестаковЖенщина в брюках - это уже заявка на командирский тон в отношениях, это не мода на брюки - это характер! А если ещё и курит !.. Никакие макияжи не скроют от наблюдателя стервозно-надменный тип поведения. Ну, а кто очень желает повоспитывать выбранного мужчину, - посоветую завести милых собачек, которых дрессируешь и получаешь НАСТОЯЩУЮ Любовь в ответ!Комментировать
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