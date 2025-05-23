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Учёные впервые оценили дистанции до радиомолчащих гамма-пульсаров, используя данные Fermi и алгоритмы ИИ

Учёные впервые оценили дистанции до радиомолчащих гамма-пульсаров, используя данные Fermi и алгоритмы ИИ

Международная группа исследователей разработала метод расчёта расстояний до радиомолчащих гамма-пульсаров, которые не излучают в радиодиапазоне и потому остаются недоступными для классических методов измерений.

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