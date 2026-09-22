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Царьград

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Собянин: Более 50% старшеклассников Москвы учатся в предпрофессиональных классах

Собянин: Более 50% старшеклассников Москвы учатся в предпрофессиональных классах

В Москве масштабно развивается система предпрофессиональной подготовки: в этом учебном году в таких классах обучаются почти 56 тысяч школьников.

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