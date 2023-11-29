Bloomberg объяснило укрепление обороны Украины страхом наступления ВС РФ

Президент Украины Владимир Зеленский призвал ускорить возведение оборонительных сооружений в связи с ситуацией на фронте и опасений возможного нового наступления России, заявило 29 ноября агентство Bloomberg.
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