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Bloomberg объяснило укрепление обороны Украины страхом наступления ВС РФ

Bloomberg объяснило укрепление обороны Украины страхом наступления ВС РФ

Президент Украины Владимир Зеленский призвал ускорить возведение оборонительных сооружений в связи с ситуацией на фронте и опасений возможного нового наступления России, заявило 29 ноября агентство Bloomberg.

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