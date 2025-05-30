БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Politico, США. Европе посоветовали "иметь смелость" применять силу к России

Politico, США. Европе посоветовали "иметь смелость" применять силу к России

ЕС обладает экономическим весом, однако в политическом плане он проигрывает Москве, пишет Politico. Автор статьи советует Европе "мыслить категориями силы" и иметь смелость применять ее.

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