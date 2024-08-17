Putin the Resilient Говорить о крахе его режима — значит принимать желаемое за действительное By Julian G.
Foreign Affairs (США): Путин Несокрушимый
Комментарии
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АБ
Александр Б
Так на шапку канала посмотрите. Это ЦИПСОшное говно. Обороты речи, построение фраз и пр., выдают не россиянина. Эта тварь будет найдена и поставлена к стенке и совсем не с показателями.
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14 час.
Дмитрий
"Немецкий политический теоретик Карл Шмитт" чья бы корова мычала. Типа у них там в немеции не диктатура глобалистов.
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11 час.
николай владимирович владимирович
...на демократическом Западе - ЧТО ЗА БРЕД, НАПИСАННЫЙ ИДИОТОМ? СТАТЕЙКА ЯВНО ХОХЛЯТСКАЯ.
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10 час.
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