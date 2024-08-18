Перекрыли «воздух»: активность дронов ВСУ упала из-за проблем со Starlink

В Курской области противник начал испытывать серьезные проблемы при работе с БПЛА. Терминалы Starlink, с помощью которых ВСУ поддерживают связь, передают информацию, а также управляют отдельными типами дронов, на территории России сейчас не работают — это существенно снизило активность применения беспилотников.