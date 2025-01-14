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Царьград

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"Вот вам и вера в Украину": Боевик ВСУ честно признался – "перемоги" не будет, Киев "пока ещё" не взяли

"Вот вам и вера в Украину": Боевик ВСУ честно признался – "перемоги" не будет, Киев "пока ещё" не взяли

Пока в Киеве демонстративно бодрятся, требуют от западных "партнёров" помощи и воротят нос от переговоров, среди обычных боевиков ВСУ наблюдаются упадок духа и уныние.

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