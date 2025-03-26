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"Путин обманет Трампа". Польский провидец заглянул в будущее и ужаснулся

"Путин обманет Трампа". Польский провидец заглянул в будущее и ужаснулся

Кшиштоф Яцковский, ясновидящий из города Члухува, известный своими предсказаниями о будущем Польши и всего мира, поделился с нами своими тревожными прогнозами.

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Комментарии
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Алексей Горшков
Да что ж такое ! Опять о &quot;загадоШном&quot;! Я считаю - ВСЕ разнообразные &quot;провидцы&quot;, &quot;психотерапеУты&quot;, &quot;астрологи&quot; и прочие &quot;излечиватели всего на свете&quot;, а так же &quot;объяснители необъяснимого&quot; - что бы они там не &quot;исцеляли&quot;, предсказывали и рассказывали (не они сами - так их апологеты) - МОШЕННИКИ и ЖУЛИКИ, выползающие в момент КРИЗИСА МЫСЛИ !!! Вспомним,когда они у нас попёрли - в перестроечные и &quot;святые 90-е &quot;годы! До сих пор помню, как образованные и неглупые, вроде, люди - всякие крема и воду заряжали перед МОЛЧАВШИМ по телевизору Чумаком, ещё прикольнее было, когда он ПО РАДИО МОЛЧАЛ !!! Как в каком-то анекдоте: &quot;Чувствую,что &quot;развести&quot; меня хотят, а КАК ИМЕННО - не пойму&quot;!
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20 час.
Ф
Фил
Бредни очередного идиота.
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19 час.
TK
Tatiana Kori
Вот это верно, чушь это. Многим хочется выплюнуть свои предположения вместо спокойного наблюдения.
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15 час.
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