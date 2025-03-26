"Путин переиграет Трампа". Польский провидец заглянул в будущее и ужаснулся

Алексей Горшков

Да что ж такое ! Опять о "загадоШном"! Я считаю - ВСЕ разнообразные "провидцы", "психотерапеУты", "астрологи" и прочие "излечиватели всего на свете", а так же "объяснители необъяснимого" - что бы они там не "исцеляли", предсказывали и рассказывали (не они сами - так их апологеты) - МОШЕННИКИ и ЖУЛИКИ, выползающие в момент КРИЗИСА МЫСЛИ !!! Вспомним,когда они у нас попёрли - в перестроечные и "святые 90-е "годы! До сих пор помню, как образованные и неглупые, вроде, люди - всякие крема и воду заряжали перед МОЛЧАВШИМ по телевизору Чумаком, ещё прикольнее было, когда он ПО РАДИО МОЛЧАЛ !!! Как в каком-то анекдоте: "Чувствую,что "развести" меня хотят, а КАК ИМЕННО - не пойму"!