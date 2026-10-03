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ЧП на самолете Flydubai официально назвали попыткой теракта

Инцидент на борту самолета Flydubai, выполнявшего рейс из Дубая в Тель-Авив, расследуют в Объединенных Арабских Эмиратах на предмет возможной связи с террористической деятельностью.

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