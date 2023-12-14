Иркутскому планетарию удалось заснять метеор из потока Геминиды

Иркутский планетарий провёл наблюдения максимума метеорного потока Геминиды. Как сообщало «Иркутск Сегодня», метеоры в небе можно было наблюдать в ночь с 13 на 14 декабря на всей территории России, правда если только небо было чистым.
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