Сон ухудшился из-за политических взглядов

Политические убеждения занимают важное место в жизни людей. Согласно недавним исследованиям, они влияют на трактовку исторических событий и отношение к ним, а также на готовность поступиться моральными принципами.
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