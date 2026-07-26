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Почему зеленеет картофель и чем это опасно для здоровья?

Почему зеленеет картофель и чем это опасно для здоровья?

Осторожно, соланин: как защитить картофель от позеленения и правильно отобрать урожай. После обильных ливней или интенсивного полива почва на грядках часто размывается, обнажая верхушки и боковины картофельных гребней.

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