Почему зеленеет картофель и чем это опасно для здоровья?

Осторожно, соланин: как защитить картофель от позеленения и правильно отобрать урожай. После обильных ливней или интенсивного полива почва на грядках часто размывается, обнажая верхушки и боковины картофельных гребней.
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