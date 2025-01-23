Праздник Крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа в Никольском кафедральном соборе г. Бобруйска.

19 января 2025 года, в Святое Богоявление - Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Преосвященнейший Серафим, епископ Бобруйский и Быховский, возглавил Литургию святителя Василия Великого в Никольском кафедральном соборе г.