Депутат Госдумы от Крыма и член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал ожидаемым срыв Владимиром Зеленским соглашения по урегулированию конфликта на Украине и призвал Соединенные Штаты остановить поставки оружия и прекратить финансовую поддержку Киева.