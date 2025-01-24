Депутат Госдумы от Крыма и член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал ожидаемым срыв Владимиром Зеленским соглашения по урегулированию конфликта на Украине и призвал Соединенные Штаты остановить поставки оружия и прекратить финансовую поддержку Киева.
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