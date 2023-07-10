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Управление провело обследование полей зерновых культур в Бежецком районе

Управление провело обследование полей зерновых культур в Бежецком районе

Государственными инспекторами Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям проведен мониторинг карантинного фитосанитарного состояния земельных участков, принадлежащих ООО «Тверской урожай» Бежецкого района Тверской области.

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