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В тагильской ИК-12 произвели продукции на 666 млн рублей за девять месяцев

По итогам девяти месяцев 2026 года ИК-12 (Нижний Тагил) выпустила продукцию, выполнила работы и оказала услуги на сумму более 666 млн рублей.

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