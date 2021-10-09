До 36 тысяч рублей готовы платить приморским дворникам, но не во всех городах

Аналитики hh.ru изучили вакансии дворников в Приморье. Исследование показало, что в некоторых городах работникам данной сферы предлагают платить 35-36 тысяч рублей в месяц.
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