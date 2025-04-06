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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Бивол: «В России слабый профессиональный бокс. Если хочешь добиться высот, нужно ехать в Америку»

«Если бы я не уехал в Россию в 11 лет, мы бы сейчас здесь не сидели, а я бы не умничал. Жизнь может занести тебя в совершенно разные места, которые дают огромную пользу.

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