Египетский отдых Кристины Асмус обернулся ночью в больнице

Звезда пожаловалась на медицинское обслуживание на курорте. Кристина Асмус с дочкой Настей Социальные сетиПока сезон отпусков набирает обороты, российские селебрити активно разъезжаются по теплым странам.
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