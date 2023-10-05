Губернатор Кузбасса встретился с заместителем руководителя Федерального казначейства

Во время рабочей встречи Сергей Цивилев и Александр Демидов обсудили актуальные вопросы, в том числе о сопровождении средств, выделенных на строительство культурно-образовательного и музейно-театрального комплексов в Кемерове.
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