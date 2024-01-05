Вкалывают роботы…. Digit запустили на склад

Гуманоидный робот Digit приступил к работе на складе Spanx в ДжорджииГуманоидный робот Digit, разработанный компанией Agility Robotics, приступил к работе на складе Spanx в штате Джорджия, что стало значительным шагом вперед в интеграции робототехники в цепочки поставок.
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