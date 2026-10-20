© IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look PressПрезидент Финляндии Александр Стубб не позволил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому пообщаться с журналистами перед встречей с представителями США в Осло, позвав его в соседнюю комнату под предлогом «защиты».
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