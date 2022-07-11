Fox News: Байден не смог убедить американцев в причастности Путина к подорожанию топлива

Global Look Press/ Yuri Gripas/Consolidated News Photos Жители Соединенных Штатов «не купились» на обвинения президента страны Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина из-за подорожания топлива в США.
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