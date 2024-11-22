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Жизнь в кредит — мода или необходимость?

Жизнь в кредит — мода или необходимость?

Несмотря на высокие процентные ставки, петербуржцы не теряют интерес к заемным средствам. По итогам минувшего октября Санкт-Петербург занял четвертое месте среди регионов России по числу выданных кредитных карт (62 тыс.

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