Жизнь в кредит — мода или необходимость?

Несмотря на высокие процентные ставки, петербуржцы не теряют интерес к заемным средствам. По итогам минувшего октября Санкт-Петербург занял четвертое месте среди регионов России по числу выданных кредитных карт (62 тыс.
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