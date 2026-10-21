САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин информировал спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа, что Россия готова возобновить трехсторонние переговоры с США и Украиной по урегулированию украинского кризиса в 10-х числах ноября.
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