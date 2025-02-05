Никарагуа выйдет из организации ООН по борьбе с голодом из-за политизации

Global Look Press/Maksim Konstantinov Власти Никарагуа сообщили о выходе страны из Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) (Организация ООН по борьбе с голодом – Прим.
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