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Никарагуа выйдет из организации ООН по борьбе с голодом из-за политизации

Никарагуа выйдет из организации ООН по борьбе с голодом из-за политизации

Global Look Press/Maksim Konstantinov Власти Никарагуа сообщили о выходе страны из Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) (Организация ООН по борьбе с голодом – Прим.

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