Макс Ферстаппен: «В «Ред Булл» не думали, что нам когда-нибудь понадобится антикрыло с настолько низком уровнем прижимной силы»

Пилот «Ред Булл» подвел итоги сессии, по результатам которой показал 5-е время. Ферстаппен признал, что у «Ред Булл» просто нет заднего антикрыла, позволяющего настроить машину на очень низкий уровень прижимной силы, который порой требуется на трассах с длинными прямыми.