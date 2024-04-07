Артем Дервоед: «Солистом нужно родиться»

Один из самых титулованных гитаристов России — о гитарной музыке и о том, как складываются судьбы гитаристовИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АРТЕМА ДЕРВОЕДА Гитарист Артем Дервоед — обладатель 16 первых премий на престижных международных конкурсахчитайте на monocle.