Планирую изменить жене

Женские страстиПолитикаПланирую изменить жене Мне 35, моей жене 32. В семейной жизни, как и в сексе, у нас нет никаких проблем, мы любим друг друга очень сильно.Вернуться к статье3510НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛилияЭто же надо, за таких дебилов ещё и замуж выходят.brigadier21 SnytsarienkoРедкостный долбоёб.лина ИвановаБАРАН И ДОЛБОЕБ! В 30 ЛЕТ ОН РАССЧТЫВАЛ ДЕВОЧКУ НАЙТИ? РЕДКОСТНЫЙ ДОЛБОЕБ!А2Александр 24Ну,автор и фантазёр! Хотя бы возраст как-нибудь пореальней указал. Девочку,понимаешь,32-х летнюю мальчик искал.натальяГосподи как можно быть таким ИДИОТОМ в таком возрасте....Валерий АлексеевДля полного отмщения надо сифилис подцепить.Марина МаксимоваКакой то убогий.Владимир ЛисуковДа, похоже Вы начали давать с детского сада.Владимир ЛисуковДа, похоже Вы начали давать с детского сада.Марина МаксимоваВы идиот?Владимир ЛисуковПухленькая, отсосалась на дармовых харчах, а всё равно переполнена злобой. Не в кобылу корм. Кто как обзывается, тот так и называется.Марина МаксимоваДа нет..я не злая. Это вы кидаетесь на незнакомых людей, как бешеная собака) Что то у вас случилось? Вам помочь?Владимир ЛисуковСлучилось давно, уже никто не поможет. Да я и никогда её не получал и не нуждался, а получал всё больше только горечь утрат. Прощайте. Если со мной общаться без оскорблений, то можно. А Вы начали с оскорблений. Потому и получили такой ответ.Владимир ЛисуковСлучилось давно, уже никто не поможет. Да я и никогда её не получал и не нуждался, а получал всё больше только горечь утрат. Прощайте. Если со мной общаться без оскорблений, то можно. А Вы начали с оскорблений. Потому и получили такой ответ.Павел КПаренек, а ты всё вручную жизнь осваиваешь?Павел КВовочка, да ты идиот, оказывается!Марина МаксимоваМарина Максимова 12 сентября, 8:57 Какой то убогий. Ответить Владимир Лисуков → Марина Максимова 12 сентября, 10:34 Да, похоже Вы начали давать с детского сада."""""""""""""""""Вот начало разговора. Про " убогий" я сказала в том плане, что парень из поста сам не знает чего хочет. Женился на любимой, теперь хочет изменить. Вас я вообще не трогала. Так кто кого первый обидел?Владимир ЛисуковЯ таков, каков есть. Жизнь не преукрашиваю как из ЛГБТ, ты лично и тебе подобные. Что ты идиот, это мягко сказано. Ты маниакальный дегенерат, а проклёвываешься втихую и по скотски.Владимир ЛисуковЭто у тебя Маринка отсасывает, а ты у неё отлизываешь. Это так, поскольку выступили единым половым фронтом.Павел КУ тебя, Вованчик, в черепушке места мало, И подобен ты слепцу. И мозгов совсем не стало Но рога тебе к лицу. :) Видимо ты, убогий, не только жизнью обижен, но взрослым дядькой. Сходи к кому нибудь поплачь, может чего нибудь тебе присоветуют и вернешься в общество нормальных людей.Павел КВидимо этого дебила жизнь обидела крепко. Теперь ему трудно что либо объяснить.Марина МаксимоваДумаю да. Да пусть и дальше на желчь исходит,если жизнь ничему не учит. Я на таких даже обидеться не могу.Хотя.... как бы атмосферу общую отравляет.Марина МаксимоваЭто у тебя Маринка отсасывает, а ты у неё отлизываешь""""""""""""Завидуйте молча)))))))))))))Владимир ЛисуковДа сношайся с кем угодно, лишь только не с ВЕНЕРОЙ. А все бабы шлюхи, в этом убедишься в старости.ЛилияЕщё один Богом обиженный.))Владимир ЛисуковБыла у меня одна Лилия, из Енисейска, может быть ты она и есть?. Любила трахаться с кем ни попадя, пока не поймала триппер. Вылечилась и познакомилась со мной. Трахались постоянно, пока я находился в командировке, потом расстались. Ты обиженная не БОГОМ, ему на тебя наплевать, а обижена ЧЁРТОМ.ЛилияВы давно свой мозг "вытрахали", теперь только фантазии и остались.))))ИвановнаНамекни конечно Расскажи как это всё было чтобы она тебя сразу же послала и всёЛилияА лучше сразу сказать: - Я сегодня тебе изменю дорогая. Ну я пошёл. Пока.OlgaВ 35 девственник??? Действительно, ущербный!!! Даааа, с мозгами совсем беда!!!VVsevolodДурак. Причем вдвойне, или даже три раза дурак. 1) Девственник до 35 лет (а простата еще цела после такого воздержания?). 2) Теперь, когда нашел любимую женщину, задумал ей изменить (да какая разница, был кто до тебя, в жизни всякое случается, главное - что есть и будет теперь, когда у нее есть ты). 3) Решил ей об этом сообщить. Ну, полный идиот. Лучшего варианта потерять и любимую жену, и семью, и будущего ребенка у тебя не предвидится. Тем более, измены жене во время ее беременности не простит ни одна нормальная женщина, и будет права.хохлошумерпридуркиПавел К...я так и никогда не узнаю, как это быть первым для девушки... _________________ А надо ли? Ведь большинство "пикаперов" да и девочек об этом вспоминают, как об обычной случке кобеля и сучки. Не порть себе жизнь, ведь счастье может улететь.Владимир ЛисуковТот кто пишет на такую тему и её развивает, полные дегенераты. Я написал как есть в жизни, и начали трепыхаться писаки от волнения за свои косолапые судьбы.Анна ЭржибоваДевственник хмм если с женщинами девушками не был откуда знать тебе?может она была девственницей просто вы не поняли?:) сколько не изменяй девственницы кончились......Комментировать
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