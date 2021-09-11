Женские страсти

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  • Анна Эржибова
    Девственник хмм если с женщинами девушками не был откуда знать тебе?может она была девственницей просто вы не поняли?...Планирую изменить...
  • Марина Максимова
    Это у тебя Маринка отсасывает, а ты у неё отлизываешь""""""""""""Завидуйте молча)))))))))))))Планирую изменить...
  • Марина Максимова
    Думаю да. Да пусть и дальше на желчь исходит,если жизнь ничему не учит. Я на таких даже обидеться не могу.Хотя.......Планирую изменить...

Планирую изменить жене

Планирую изменить жене

Мне 35, моей жене 32. В семейной жизни, как и в сексе, у нас нет никаких проблем, мы любим друг друга очень сильно.

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Лилия
Это же надо, за таких дебилов ещё и замуж выходят.
brigadier21 Snytsarienko
Редкостный долбоёб.
лина Иванова
БАРАН И ДОЛБОЕБ! В 30 ЛЕТ ОН РАССЧТЫВАЛ ДЕВОЧКУ НАЙТИ? РЕДКОСТНЫЙ ДОЛБОЕБ!
Александр 24
Ну,автор и фантазёр! Хотя бы возраст как-нибудь пореальней указал. Девочку,понимаешь,32-х летнюю мальчик искал.
наталья
Господи как можно быть таким ИДИОТОМ в таком возрасте....
Валерий Алексеев
Для полного отмщения надо сифилис подцепить.
Марина Максимова
Какой то убогий.
Владимир Лисуков
Да, похоже Вы начали давать с детского сада.
Владимир Лисуков
Да, похоже Вы начали давать с детского сада.
Марина Максимова
Вы идиот?
Владимир Лисуков
Пухленькая, отсосалась на дармовых харчах, а всё равно переполнена злобой. Не в кобылу корм. Кто как обзывается, тот так и называется.
Марина Максимова
Да нет..я не злая. Это вы кидаетесь на незнакомых людей, как бешеная собака) Что то у вас случилось? Вам помочь?
Владимир Лисуков
Случилось давно, уже никто не поможет. Да я и никогда её не получал и не нуждался, а получал всё больше только горечь утрат. Прощайте. Если со мной общаться без оскорблений, то можно. А Вы начали с оскорблений. Потому и получили такой ответ.
Владимир Лисуков
Случилось давно, уже никто не поможет. Да я и никогда её не получал и не нуждался, а получал всё больше только горечь утрат. Прощайте. Если со мной общаться без оскорблений, то можно. А Вы начали с оскорблений. Потому и получили такой ответ.
Павел К
Паренек, а ты всё вручную жизнь осваиваешь?
Павел К
Вовочка, да ты идиот, оказывается!
Марина Максимова
Марина Максимова 12 сентября, 8:57 Какой то убогий. Ответить Владимир Лисуков → Марина Максимова 12 сентября, 10:34 Да, похоже Вы начали давать с детского сада."""""""""""""""""Вот начало разговора. Про " убогий" я сказала в том плане, что парень из поста сам не знает чего хочет. Женился на любимой, теперь хочет изменить. Вас я вообще не трогала. Так кто кого первый обидел?
Владимир Лисуков
Я таков, каков есть. Жизнь не преукрашиваю как из ЛГБТ, ты лично и тебе подобные. Что ты идиот, это мягко сказано. Ты маниакальный дегенерат, а проклёвываешься втихую и по скотски.
Владимир Лисуков
Это у тебя Маринка отсасывает, а ты у неё отлизываешь. Это так, поскольку выступили единым половым фронтом.
Павел К
У тебя, Вованчик, в черепушке места мало, И подобен ты слепцу. И мозгов совсем не стало Но рога тебе к лицу. :) Видимо ты, убогий, не только жизнью обижен, но взрослым дядькой. Сходи к кому нибудь поплачь, может чего нибудь тебе присоветуют и вернешься в общество нормальных людей.
Павел К
Видимо этого дебила жизнь обидела крепко. Теперь ему трудно что либо объяснить.
Марина Максимова
Думаю да. Да пусть и дальше на желчь исходит,если жизнь ничему не учит. Я на таких даже обидеться не могу.Хотя.... как бы атмосферу общую отравляет.
Марина Максимова
Это у тебя Маринка отсасывает, а ты у неё отлизываешь""""""""""""Завидуйте молча)))))))))))))
Владимир Лисуков
Да сношайся с кем угодно, лишь только не с ВЕНЕРОЙ. А все бабы шлюхи, в этом убедишься в старости.
Лилия
Ещё один Богом обиженный.))
Владимир Лисуков
Была у меня одна Лилия, из Енисейска, может быть ты она и есть?. Любила трахаться с кем ни попадя, пока не поймала триппер. Вылечилась и познакомилась со мной. Трахались постоянно, пока я находился в командировке, потом расстались. Ты обиженная не БОГОМ, ему на тебя наплевать, а обижена ЧЁРТОМ.
Лилия
Вы давно свой мозг "вытрахали", теперь только фантазии и остались.))))
Ивановна
Намекни конечно Расскажи как это всё было чтобы она тебя сразу же послала и всё
Лилия
А лучше сразу сказать: - Я сегодня тебе изменю дорогая. Ну я пошёл. Пока.
Olga
В 35 девственник??? Действительно, ущербный!!! Даааа, с мозгами совсем беда!!!
Vsevolod
Дурак. Причем вдвойне, или даже три раза дурак. 1) Девственник до 35 лет (а простата еще цела после такого воздержания?). 2) Теперь, когда нашел любимую женщину, задумал ей изменить (да какая разница, был кто до тебя, в жизни всякое случается, главное - что есть и будет теперь, когда у нее есть ты). 3) Решил ей об этом сообщить. Ну, полный идиот. Лучшего варианта потерять и любимую жену, и семью, и будущего ребенка у тебя не предвидится. Тем более, измены жене во время ее беременности не простит ни одна нормальная женщина, и будет права.
хохлошумер
придурки
Павел К
...я так и никогда не узнаю, как это быть первым для девушки... _________________ А надо ли? Ведь большинство "пикаперов" да и девочек об этом вспоминают, как об обычной случке кобеля и сучки. Не порть себе жизнь, ведь счастье может улететь.
Владимир Лисуков
Тот кто пишет на такую тему и её развивает, полные дегенераты. Я написал как есть в жизни, и начали трепыхаться писаки от волнения за свои косолапые судьбы.
Анна Эржибова
Девственник хмм если с женщинами девушками не был откуда знать тебе?может она была девственницей просто вы не поняли?:) сколько не изменяй девственницы кончились......

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