В контракте Роналду с «Аль-Насром» прописаны проживание в особняке и самолет для перелетов в Португалию и Испанию

Криштиану Роналду получит множество привилегий от «Аль-Насра». Помимо зарплаты в 90 миллионов долларов в год, которая может достигать 200 миллионов с учетом спонсорских и коммерческих сделок, саудовский клуб предоставил португальцу ряд удобств.