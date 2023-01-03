В контракте Роналду с «Аль-Насром» прописаны проживание в особняке и самолет для перелетов в Португалию и Испанию

Криштиану Роналду получит множество привилегий от «Аль-Насра». Помимо зарплаты в 90 миллионов долларов в год, которая может достигать 200 миллионов с учетом спонсорских и коммерческих сделок, саудовский клуб предоставил португальцу ряд удобств.
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