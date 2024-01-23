Устроила вечеринку и забыла про домашний арест: что натворила Блиновская до прибытия в СИЗО?

Вчера россияне пришли в шок от новости о том, что Елена Блиновская, самая популярная звезда социальных сетей, была отправлена в СИЗО, где ей придется привыкать к общему режиму, спать на самом простом матрасе и есть еду из столовой.
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